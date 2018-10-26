صحة النواب تطالب بتغليظ عقوبة غش الأدوية للإعدام

قال النائب سامي المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن بيع الأدوية المغشوشة منتهية الصلاحية للمواطنين، تعد جريمة كبيرة يترتب عليها إزهاق أروح البشر.



وتابع المشد فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه لابد من محاسبة مرتكبى تلك الجرائم وتشديد العقوبات عليهم حتى تصل للإعدام، قائلا:" علينا تغليظ العقوبة حتى تصل للإعدام لكل من قام بالغش والتدليس فى الأدوية".



وينص قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 41 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 على :"يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحداى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:



1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.



2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.



3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.



4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أووزنها أو طاقتها أو عيارها.