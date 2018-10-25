زراعة الغربية تشن حملات على ثلاجات البطاطس لمحاربة الاحتكار.. صور

شنّت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية اليوم الخميس حملة مكبرة لضبط كميات البطاطس المخزنة بالثلاجات بدائرة المحافظة.





وقال المهندس علي بيومي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، إنه أصدر توجيهات لجميع الإدارات الزراعية بالمحافظة، بشن حملات مرورية بالتعاون مع التموين والشرطة لضبط أي ثلاجات تحتكر محصول البطاطس .





وجاء ذلك في إطار محاربة جشع التجار والاحتكار وتخفيف العبء عن المستهلك وخفض الأسعار.



