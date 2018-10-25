زراعة الغربية تشن حملات على ثلاجات البطاطس لمحاربة الاحتكار.. صور

شنّت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية اليوم الخميس حملة مكبرة لضبط كميات البطاطس المخزنة بالثلاجات بدائرة المحافظة.
وقال المهندس علي بيومي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، إنه أصدر توجيهات لجميع الإدارات الزراعية بالمحافظة، بشن حملات مرورية بالتعاون مع التموين والشرطة لضبط أي ثلاجات تحتكر محصول البطاطس .
وجاء ذلك في إطار محاربة جشع التجار والاحتكار وتخفيف العبء عن المستهلك وخفض الأسعار.
وأشار إلى أن الحملات بدأت عملها من اليوم، الخميس، ومكونة من رئيس الإدارة المركزية للبساتين مهندس محمود عطا والمهندس علي بيومي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، والدكتور ممدوح السباعي رئيس الإدارة المركزية للمكافحة وممثلين عن الرقابة على المبيدات ومهندسي المكافحة البستانية، علاوة على وجود ممثل عن التموين بكل لجنة للمرور على مراكز المحلة الكبرى وسمنود وكفرالزيات والسنطة، نظرًا لوجود أكبر عدد من الثلاجات لتخزين البطاطس.