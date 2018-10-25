تخصيص قطعة أرض أملاك دولة لإقامة محطة صرف صحي بمركز أبوحماد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1912 لسنة 2018 بتخصيص قطعة من أرض أملاك الدولة الخاصة بمساحة 525 م 2 الواقعة بحوض الجبل نمرة 10 زمام كفر العزازي، بمركز أبو حماد بالمجان لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها.





وأضاف "غراب" أن الموافقة تأتي في إطار توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات ذات النفع العام لخدمة أبناء المحافظة، مشددًا على سرعة إنهاء إجراءات الملكية لصالح الجهات الطالبة وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.



