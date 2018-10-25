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تعليم

رئيس جامعة جنوب الوادي يبحث التعاون مع وفد تعليمي من بكين

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 02:09 م
صدى البلد
يوسف رجب
التقى الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، وفد لجنة التعليم ببكين وذلك بمقر فرع الجامعة بالأقصر في إطار التعاون بين جامعة جنوب الوادي والجامعات الصينية لإنشاء فصل كونفوشيوس بكلية الألسن بالأقصر والتعاون في استقبال وفود المدرسين والمبعوثين وتنمية تدريس اللغة الصينية.

وأكد منصور، حرص الجامعة على تعزيز فرص التعاون المشترك مع مختلف المؤسسات التعليمية الدولية وأهمية التعاون مع الجانب الصيني في مختلف التخصصات، لافتًا إلى أن إنشاء فصل كونفوشيوس بكلية الألسن بالأقصر سوف يساهم في دعم العلاقات الثنائية بين الجانبين والتعاون في إقامة فعاليات ثقافية مختلفة.

وأشار الدكتور محمود خضاري- نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن الجامعة تسعى لزيادة المنح المتاحة للطلاب لدراسة الماجستير والدكتوراه بالصين وكذلك إقامة مراكز متخصصة في مجالات الطاقة والزراعة والهندسة مع الجانب الصيني وإقامة المؤتمرات وورش العمل بالتعاون بين الجانبين.

وتحدث لين كهتشنغ من الوفد الصيني عن سعادته بالتواجد بالأقصر واللقاء الناجح مع رئيس جامعة جنوب الوادي، مؤكدا أهمية إنشاء فصل كونفوشيوس في نشر الثقافة واللغة الصينية.

وخلال اللقاء، قام الوفد الصيني بزيارة لكلية الألسن، حيث استقبلهم طلاب قسم اللغة الصينية بأداء مجموعة من الأغاني الصينية.
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