متلازمة الاستقالة.. مرض جديد يهدد البشر

متلازمة الاستقالة.. مصطلح غريب على الأذن ومرض غريب يهدد البشر، فبعد أن كلمة متلازمة مقتصرة على أمراض شائعة مثل متلازمة داون، ولكن العلم توصل لمرض الاستقالة.



ومن أعراضه دخول المريض في شبه غيبوبة ورفضه أي تعامل مع العالم الخارجي، والغريب أن المرضى لا يعانون من أي داء عضوي أو عصبي، لكنهم يفقدون الرغبة في الحياة.



تصيب المتلازمة فى معظم الأحيان الأطفال، حيث يظهر عليهم أعراض الاكتئاب ثم ينسحبون تدريجيًا من الآخرين، وفى النهاية يتوقفون عن المشي والأكل والحديث، حتى فقدان الوعي.



ظهر المرض لأول مرة فى السويد عام 2000 على عدد من أبناء اللاجئين الصغار من أصول سوفيتية سابقًا ويوغوسلافية، والتي يتراوح أعمارهم بين 8 و15 عامًا، وأطلق عليهم "اللامبالين" لعدم تجاوبهم مع كل المحيط بهم، وهو رد فعل مباشر على رفض السلطات السويدية منحهم وعائلاتهم الإذن باللجوء، ومن ثم تم ترحيلهم جميعًا مع عائلاتهم رغم حالتهم الصحية المتردية.



وعلى الرغم من اعتبار السويد من الدول الأوروبية التى كانت تعامل طالبي اللجوء بطريقة كريمة، إلا أنها رفضت العديد من طلبات اللجوء التي تقدمت بها الكثير من العائلات، فتضرر الأبناء الصغار، وأصيب البعض منهم بمرض متلازمة الاستقالة.



ليعاود المرض ظهوره من جديد بعد 18 عامًا بعد تفشيه على جزيرة صغيرة فى المحيط الهادىء تدعي ناورو، تقع فى شمال شرق أستراليا، يعيش على متنها حوالى 800 شخص، جعلتها الحكومة الأسترالية منفي لأى أحد يحاول الوصول لأراضيها عبر البحر.



وعلى مدار 11 شهرًا أحصت منظمة Médecins Sans Frontières الطبية الخيرية، 78 لاجئًا وطالبًا حاولوا الانتحار وإيذاء أنفسهم، وعلى الناحية الأخري، منعت حكومة ناورو منظمة أطباء بلا حدود من تقديم خدمات الصحة العقلية في الجزيرة ، مدعيةً أنها تستطيع القيام بالمهمة نفسها، وعبرت عن قلقها بشكل خاص حول ظهور بين الأطفال المحتجزين.