مجازاة 105 من العاملين بمستشفى بلبيس المركزي لعدم الانضباط

قرّر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مجازاة 105 من العاملين بمستشفى بلبيس المركزي بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية دون تقديم إذن أو عذر قانوني.





وشدّد المحافظ على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بمختلف المنشآت الحكومية لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولتحقيق الانضباط في العمل.



