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محافظات

مجازاة 105 من العاملين بمستشفى بلبيس المركزي لعدم الانضباط

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 02:11 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
قرّر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مجازاة 105 من العاملين بمستشفى بلبيس المركزي بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية دون تقديم إذن أو عذر قانوني.

وشدّد المحافظ على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بمختلف المنشآت الحكومية لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولتحقيق الانضباط في العمل.

كانت لجنة من مديرية التنظيم والإدارة قامت بالمرور المفاجئ على مستشفى بلبيس المركزي تبين عدم تواجد (105) من العاملين بمستشفى بلبيس المركزي أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية وتم إعداد مذكرة للعرض على المحافظ لتوقيع الجزاء القانوني على العاملين غير الملتزمين كان قرار السيد المحافظ خصم 3 أيام من الراتب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
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