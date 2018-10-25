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حوادث

ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب أتوبيس الرحاب

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 02:13 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
كلف طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، خالد جرامون مدير عام إدارة العبور التعليمية بمتابعة حادث انقلاب أتوبيس مدرسة خاصة بالعبور,

ووجه "عجلان" بتقديم سبل المساعدة وتسخير إمكانيات المديرية للطلاب المصابين وذويهم، وانتقل فريق من المديرية والإدارة التعليمية إلى مستشفى القوات الجوية والأمن المركزى لمتابعة الحالات المصابة من الطلاب ومشرفة الأتوبيس والسائق. 

وكانت بقعة زيت اعلى كوبرى الرحاب تسبب فى انقلاب الأتوبيس رقم 104 الخاص بمدرسة الكنانة الخاصة والذى يقل 21 طالبا فى مراحل مختلفة ما أسفر عن إصابة 6 طلاب وتم نقلهم لمستشفى القوات الجوية والامن المركزى.

وتم نقل الطلاب مالك احمد محمد بالصف الثالث الإبتدائى، والطالبة تاليا محمد سمير بمرحلة رياض الأطفال، وداليا محمد ذكى معلم لغة فرنسية المشرفة بالأتوبيس، وكذلك سائق الأتوبيس لمستشفى القوات الجوية وتراوحت الإصابات ما بين إصابات بالرأس والكتف وكسر بعظمة الترقوة وكدمات بالصدر والبطن وجارى عمل اللازم لهم وتقديم الرعاية الصحية لهم.

كما تم نقل الطالبة نادية معتز بالله محمود بالصف الأول الإعدادى، والطالب محمد معتز بالله محمود بالصف الثالث الإعدادى، لمستشفى الأمن المركزى وجارى تقديم الرعاية الصحية وعمل الاسعافات.
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