ضبط مسجل خطر هارب من 4 قضايا فى الغربية

نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الغربية من ضبط مسجل خطر هارب من التنفيذ عليه فى 4 قضايا محكوم عليه فى إثنين منهما بالسجن المؤبد، وسبق إتهامه فى 16 قضية متنوعة.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية إعتزام المسجل خطر/ أشرف خ. خ- 41 سنه, مقيم قرية كفور بلشاى بدائرة مركز شرطة كفرالزيات، المحكوم عليه فى أربعة قضايا "مخدرات، قتل" بالسجن المؤبد -مخدرات، بالسجن 10 سنوات- مبانى، بالسجن سنة وسبق إتهامه فى 16 قضية "سرقة بالإكراه، سرقة, مخدرات، سلاح نارى"، التردد على سكنه بدائرة المركز .



عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وبحوزته بندقية خرطوش، وبمواجهته إعترف بحيازته السلاح للدفاع.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.