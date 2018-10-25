تحذير قوي من ترامب إلى وسائل الإعلام: الانضباط سريعا

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، باللائمة على وسائل الإعلام في إثارة الغضب وفي نشر خطاب سياسي مشوب بالكراهية، في الوقت الذي وردت فيه أنباء عن رصد طرد مريب آخر في مانهاتن السفلى يشبه طرودا ملغومة أرسلت إلى شخصيات ديمقراطية خلال الأسبوع الحالي.





وكتب "ترامب" على تويتر: "جانب كبير جدًا من الغضب الذي نراه اليوم في مجتمعنا يرجع إلى تقارير مغلوطة عمدا وغير دقيقة على وسائل الإعلام الرئيسية، أشير إليها بالأنباء الكاذبة".



