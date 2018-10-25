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أخبار العالم

تحذير قوي من ترامب إلى وسائل الإعلام: الانضباط سريعا

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 02:13 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رويترز
ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، باللائمة على وسائل الإعلام في إثارة الغضب وفي نشر خطاب سياسي مشوب بالكراهية، في الوقت الذي وردت فيه أنباء عن رصد طرد مريب آخر في مانهاتن السفلى يشبه طرودا ملغومة أرسلت إلى شخصيات ديمقراطية خلال الأسبوع الحالي.

وكتب "ترامب" على تويتر: "جانب كبير جدًا من الغضب الذي نراه اليوم في مجتمعنا يرجع إلى تقارير مغلوطة عمدا وغير دقيقة على وسائل الإعلام الرئيسية، أشير إليها بالأنباء الكاذبة".

وأضاف "أصبح الأمر بالغ السوء والقبح بما يعجز عنه الوصف. على وسائل الإعلام الرئيسية الانضباط، سريعا!".
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