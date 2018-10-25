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رياضة

كابتن سيدات الطائرة: جاهزون لبداية الموسم.. ونتطلع للأفضل دائما

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 02:07 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكدت نهلة سامح، كابتن فريق الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، استعداد اللاعبات لبداية الموسم الجديد المحدد له غدًا.

وأضافت: «خضنا فترة استعداد طويلة قبل الدخول في أجواء الدوري الممتاز والمحدد أولى مبارياته غدا أمام ٦ أكتوبر».

وأشارت نهلة إلى أن الفريق خاض أكثر من ودية لتجهيز اللاعبات لبداية الدوري ليكون الجميع في أفضل حالاتهم مع انطلاق المسابقة.

وعبر عن تمنيها بداية جيدة للأهلي هذا الموسم، وأن يقدم الفريق نتائج وبطولات لا تقل عما حققه الفريق في الموسم الماضي.
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