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أخبار العالم

برلمان الأرجنتين يصدق على ميزانية التقشف لعام 2019

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 02:17 م
صدى البلد
أ ش أ
صدق البرلمان في الأرجنتين على ميزانية التقشف لعام 2019 ، حيث صوت 138 نائبا لصالحها مقابل رفض 103 نواب .

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس أن الميزانية تنص على تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام لتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي .. مضيفا أن المشروع سيتم تقديمه إلى مجلس الشيوخ للموافقة النهائية.

وكان الرئيس الأرجنتيني "ماوريسيو ماكرى" قد أعلن الاثنين الماضي فرض رسوم جديدة على الصادرات في ثالث أكبر بلد منتج لفول الصويا في العالم، وخفض حاد في الإنفاق الحكومي في محاولة "طارئة" لضبط ميزانية العام القادم، حيث تسعى حكومة يمين الوسط التي يقودها إلى إقناع صندوق النقد الدولي بتسريع برنامج قرض حجمه 50 مليار دولار.

يذكر أن الإجراءات التقشفية التي أعلنها الرئيس ماكري ووزير المالية "نيكولاس دوخوفني" تأتي تحت ضغط فقدان العملة المحلية البيزو 16% من قيمتها الأسبوع الماضي ، لتبلغ خسائرها نحو 50% مقابل الدولار منذ بداية العام ، وهبط البيزو 4.39% إلى 38.70 بيزو للدولار بعد إعلان الإجراءات الحكومية.

ويأتي نحو نصف الخفض فى عجز العام القادم من تقليص الإنفاق ، لكن زيادة الإيرادات ستمول في معظمها من رسوم بنحو أربعة بيزوات للدولار على صادرات سلع أولية، من بينها المنتجات الزراعية وثلاثة بيزوات للدولار على باقي الصادرات ، وذلك حسبما قال "دوخوفني".
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