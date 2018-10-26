ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

وصول بعثة منتخب مصر لكرة السرعة الكويت للمشاركة في بطولة العالم

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 03:27 ص
صدى البلد
أ ش أ
وصلت بعثة منتخب مصر لكرة السرعة الخميس إلى الكويت للمشاركة في بطولة العالم لكرة السرعة التي ستبدأ غدا الجمعة.

ترأس البعثة المستشار عمرو حسين عباس رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي لكرة السرعة، وضمت رئيس بعثة المنتخب الأول عمرو الدردير، ورئيس بعثة منتخب الشباب طه شرف، والمدرب العام للناشئين الدكتورة رضوى الشرقاوي، والمدير الفني للاعبي الفردي الكابتن على جمعة، والمدرب العام للناشئات الدكتورة هالة خطاب.

وضمت البعثة 16 لاعبا ولاعبة، هم رؤى محمود عبدربه، وسلمى محمد عبدالله، وشقيقتها سارة، وأية أحمد عيسى، وندى خالد محمود، وأميرة أمجد أبوالفتوح، وأسماء حسن عبدالعال، وسلمى بسام الحديدي، وعادل شفيق محمد، ومحمد طارق مهدي، وحازم ياسر المهدى، وشقيقه عمر، وعمر نجاح المطراوي، ونبيل عادل إمام، ويوسف أحمد الذاكي ومحمد إبراهيم العجرودي.
loading...

ترشيحاتنا

خدعها واعتقدت أنها الزوجة الأولى.. ذهبت لرفع قضية طلاق بعد إساءة معاملتها فقتلها زوجها بـ 12 طعنة داخل قاعة المحكمة.. والجنايات تعاقبه بـ المؤبد

رئيس طيبة للدراسات: ربط التطرف بالدين الإسلامي ليس صحيحا .. فيديو

تعليم بني سويف: تدشين مسابقة شهرية لأفضل إدارة ومدرسة ومعلم وطالب بالمحافظة

نجمة الروك الإيرلندية تعلن اعتناق الإسلام.. صور

جماعة جيش العدل تتبنى اختطاف 12 جنديا إيرانيا على الحدود مع باكستان

رويترز: زلزال بقوة 7 درجة ريختر يضرب سواحل اليونان

الذهب ينخفض مع صعود الدولار وتعافي الأسهم العالمية

محمد بن زايد: نشاطر أهلنا في الأردن مصابهم الأليم في ضحايا السيول

عبد الله السعيد يحن لـ الأهلي ويوجه رسالة لـ لاعبي القلعة الحمراء

نجاح التمثيل العمالي في نقل كفالة مصري بقطر رغم صدور بلاغ هروب من كفيله السابق

سقوط أمطار غزيرة بالزقازيق في الشرقية..صور

التموين: منظومة دعم جديدة حسب متغيرات الظروف المالية للمواطنين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تكريم نجل الملك سلمان فى حفل افتتاح جمعية نادى الطيران بالأقصر

الرقابة الادارية: ضبط 3820 طن بطاطس مخزنة وجار استمرار الحملات.. صور

تفاصيل زيارة بن سلمان ووزير الآثار للمناطق التراثية بالأقصر.. صور

أسوأ 5 وظائف فى العالم لـ 2018 .. صور

الطقس السيء يتسبب في سقوط شجرة على سيارة ملاكي بالمهندسين.. صور

فيديو

الشرنوبي يتحدث عن أغنية ألفها في الحمام لمسلسله الجديد.. فيديو
المالية: جميع السيارات الأوروبية ستعفى من الجمارك في يناير المقبل
رئيس طيبة للدراسات: ربط التطرف بالدين الإسلامي ليس صحيحا .. فيديو
وزير البيئة الإماراتي: النفايات في الوطن العربي تذهب للمكبات.. فيديو
أحمد دراز يكشف تفاصيل هامة للمقبلين على لعبة كمال الأجسام فئة الفيزيك ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟