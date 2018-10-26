وصول بعثة منتخب مصر لكرة السرعة الكويت للمشاركة في بطولة العالم

وصلت بعثة منتخب مصر لكرة السرعة الخميس إلى الكويت للمشاركة في بطولة العالم لكرة السرعة التي ستبدأ غدا الجمعة.



ترأس البعثة المستشار عمرو حسين عباس رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي لكرة السرعة، وضمت رئيس بعثة المنتخب الأول عمرو الدردير، ورئيس بعثة منتخب الشباب طه شرف، والمدرب العام للناشئين الدكتورة رضوى الشرقاوي، والمدير الفني للاعبي الفردي الكابتن على جمعة، والمدرب العام للناشئات الدكتورة هالة خطاب.



وضمت البعثة 16 لاعبا ولاعبة، هم رؤى محمود عبدربه، وسلمى محمد عبدالله، وشقيقتها سارة، وأية أحمد عيسى، وندى خالد محمود، وأميرة أمجد أبوالفتوح، وأسماء حسن عبدالعال، وسلمى بسام الحديدي، وعادل شفيق محمد، ومحمد طارق مهدي، وحازم ياسر المهدى، وشقيقه عمر، وعمر نجاح المطراوي، ونبيل عادل إمام، ويوسف أحمد الذاكي ومحمد إبراهيم العجرودي.