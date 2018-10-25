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حوادث

ضبط 4 بينهم سيدة بحوزتهم مواد مخدرة بالفيوم

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 03:58 م
ضبط - ارشيفية
ضبط - ارشيفية
الفيوم - نبيـل أبو السعـود
نظمت مديرية أمن الفيوم، حملة مكبرة على مدار اليوم، شارك فيها جميع الإدارات النوعية لتوجيه ضربات لتجار المخدرات ومتعاطى الكيف.

أسفرت الحملة عن ضبط "اسلام محمد ح ا"24 سنه" عامل، وبحوزته (15 جراما من جوهرة الحشيش المخدر بقصد الاتجار ومبلغ مالى 220 جنيها وهاتف محمول) و" رضا فهمى ع ف" 59 سنة ربة، وبحوزتها (11 قرص برشام مخدر بقصد الاتجار ومبلغ مالى 630 جنيها.

كما تم ضبط "حجاج .ر م ك" 36 سنه" مشرف مواقف، وبحوزته 3 جرام من جوهرة الأفيون المخدر بقصد التعاطى"، تحرر م،و"عادل محمد ع م" 45 سنة" عامل بالتربية والتعليم وبحوزته "2 قرص مخدر بقصد التعاطى".
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