ضبط 4 بينهم سيدة بحوزتهم مواد مخدرة بالفيوم

نظمت مديرية أمن الفيوم، حملة مكبرة على مدار اليوم، شارك فيها جميع الإدارات النوعية لتوجيه ضربات لتجار المخدرات ومتعاطى الكيف.





أسفرت الحملة عن ضبط "اسلام محمد ح ا"24 سنه" عامل، وبحوزته (15 جراما من جوهرة الحشيش المخدر بقصد الاتجار ومبلغ مالى 220 جنيها وهاتف محمول) و" رضا فهمى ع ف" 59 سنة ربة، وبحوزتها (11 قرص برشام مخدر بقصد الاتجار ومبلغ مالى 630 جنيها.



