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محافظات

عاصفة ترابية تجتاح قرى الشرقية تسببت في حجب الرؤية وانقطاع التيار الكهربائي

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 02:11 م
صدى البلد
أ ش أ
تعرضت مدن وقرى محافظة الشرقية لعاصفة شديدة محملة بالأتربة والرمال أدت إلى حجب الرؤية بالطرق الزراعية والصحراوية الممتدة بالمحافظة ، وانقطاع التيار الكهربائي عن العديد من القرى .. وأصيبت الحركة التجارية بالكساد لعزوف المواطنين عن الشراء خشية الطقس غير المستقر ، ولقيام عدد من أصحاب المحلات بغلق متاجرهم فيما ارتفعت نسب الغياب في المدارس والمصالح الحكومية.

وقرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إعلان حالة الطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وتشكيل فرق عمل في جميع الوحدات المحلية لإصلاح أي أعطال مفاجئة .

وصرح المهندس علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أنه تم تشكيل لجان متخصصة للمرور الدوري على المحاصيل بمختلف المراكز لمتابعة مدى تأثيرها بالعاصفة الترابية الرملية وإرشاد المزارعين بإضافة جرعة تسميد سريعة أو أسمدة العناصر الصغرى إذا وجد بعض إصفرار في الأطراف العليا للنبات ، خاصة الخضروات والفواكه .. وقال إنه تم التنبيه على المهندسين والمشرفين الزراعين بالمرور على الحقول ومقابلة المزارعين للتوصية بتلك التعليمات .
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