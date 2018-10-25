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السبت.. معهد جوته ينظم اليوم الخامس لمعلمي التاريخ

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 02:17 م
صدى البلد
أ ش أ
ينظم معهد جوته بالقاهرة بعد غد السبت، اليوم الخامس لمعلمي التاريخ حول موضوع (التاريخ في المتحف)؛ لتعريف معلمي التاريخ ببعض الاستراتيجيات وإدماج زيارة للمتحف في الحصة والتركيز على المتحف المصري الكبير الذي سيتم افتتاحه في الجيزة قريبًا.

وذكر بيان وزعه المعهد اليوم الخميس أن هذه الفعاليات ستبدأ بمحاضرتين لكل من الدكتور طارق توفيق مدير المتحف المصري الكبير وسيمونه ميرجن مقررة التعليم بمؤسسة بيت التاريخ في ألمانيا الاتحادية، ثم سيتم عقد حلقة نقاش وبعدها 8 ورش عمل يقدمها متخصصون في منهجية تدريس التاريخ ومتخصصو تربية متحفية من مصر وألمانيا.

وأضاف البيان أن بعض المشاركين في برنامج التأهيل بالمعهد بالتعاون مع وزارة التعليم سيشاركون في هذه الفعاليات، كما يتم تدريب 20 معلم تاريخ في إطار برنامج التأهيل.

يشار إلى أن هذه الفعاليات تنظمها أكاديمية التعليم بمنطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا إحدى مشروعات برنامج (الحوار والتقدم) الممولة من وزارة الخارجية الألمانية، حيث تدعم الأكاديمية جهود الإصلاح التي تتبناها وزارة التربية والتعليم والتي تهدف إلى إرساء بنية مدرسية فاعلة وقائمة على المشاركة فضلًا عن تحسين جودة التعليم المدرسي.
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