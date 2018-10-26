برلماني يطالب بعمل رقابة دورية على مزارع الحيوانات لتحصينها

قال النائب محمود شعبان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن ذبح المواشي الصغيرة و إناث الأبقار والجاموس والأغنام، تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون مشيرا الي انه من المهم عدم ذبح المواشي قبل بلوغها سن السنتين ووصول وزنها الي 400 كيلو او اكثر.



وأضاف شعبان في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" انه يجب الاهتمام بتدعيم هذه الثروة في مصر، وذلك لعدم الاستيراد والذي يكلف الدولة كثيرا وتوفير اماكن تلائم معيشة هذه الحيوانات،وتكون علي قدر عالي من النظافة وعدم وضع اعداد كبيره في اماكن ضيقة.



كما طالب عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بعمل رقابة دورية علي المزارع والمجازر وتوعية المربي لحماية ثروته الحيوانية من الامراض التي تمثل له العدو الاكبر في القضاء علي حيواناته، لانه الكثير لا يملك معلومات في كيفية التصدي لهذه الامراض او انواع الادوية التي تحصن حيواناته.



كانت لجنة الزراعة والري، بمجلس النواب، برئاسة هشام الشعيني، قد وافقت على تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمقدم من النائب محمد عطا سليم، و60 نائبا آخرين.



يقضي التعديل بتجريم ذبح صغار المواشي، حرصا على الثروة الحيوانية ، وأقر غرامات لمن يخالف ذلك بالحبس والغرامة.