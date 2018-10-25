النيابة السعودية: معلومات بأن المشتبه بهم في قضية خاشقجي أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة

أعلنت النيابة العامة السعودية اليوم/الخميس/ ورود معلومات من الجانب التركي تشير إلي أن المشتبه بهم فى قضية المواطن جمال خاشقجي قد أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة.



وذكرت النيابة العامة في بيان لها الحاقا للبيان الصادر بتاريخ 19 أكتوبر الجاري عن نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها في قضية المواطن / جمال أحمد خاشقجي حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية/واس/ أنه ورد اليها معلومات من الجانب التركي من خلال فريق العمل المشترك بين السعودية وتركيا تشير إلى أن المشتبه بهم في تلك الحادثة قد أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة.



أشار البيان إلي أن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها مع المتهمين في ضوء ما وردها وما أسفرت عنه تحقيقاتها من وصول إلى الحقائق واستكمال مجريات العدالة.