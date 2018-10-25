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رياضة

إحصائيات بنتائج لقاءات الهلال والاتحاد قبل الكلاسيكو السعودي اليوم

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 03:53 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
تقام اليوم الخميس على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، المباراة رقم 27 بين فريق الهلال ونظيره الاتحاد في بطولة الدوري بجميع مسمياتها حيث كان آخر لقاء جمعهما في هذا الملعب قبل 7 أعوام.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية بعض الإحصائيات لنتائج مباريات الفريقين خلال 26 مباراة سابقة حيث فاز الهلال في 13 مواجهة، بينما انتصر الاتحاد في 4 مرات، وتعادلا في 9 مباريات، وكان الفوز الأول هلاليًا في إياب الدوري 1977، (2-0)، فيما كان الفوز الأول للاتحاد في دوري 1984، وفاز (1-0).

وحضر التعادل الأول بين الفريقين في دوري 1980، وانتهت المباراة بثلاثة أهداف لكل فريق، أما آخر فوز هلالي فحدث عام 2009 وفاز حينها الأزرق (5-0)، فيما كان آخر فوز للاتحاد 1997 (2-0)، أما آخر تعادل فكان 2011، (1-1)، وكانت هذه آخر مباراة جمعت الفريقين دوريًا على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وفاز الهلال على الاتحاد (5-0) مرتين في الكلاسيكو الذي جمعهما على ملعب الملز، كما فاز بنتيجة الأربعة مرتين أيضًا، وحقق الفريقان الفوز بهدفين 7 مرات، كان نصيب الهلال منها 6 مباريات مقابل مرة واحدة للاتحاد، وحضرت نتيجة الفوز بهدف واحد في المباريات المتبقية.

كما حضر التعادل السلبي وكذلك الإيجابي 1ـ1، 2ـ2، و3ـ3، وكانت المواجهة التي فاز فيها الهلال (5-2) الأكثر حضورًا في عدد الأهداف، وسجل لاعبو الفريقين 57 هدفًا كان نصيب الهلال (37 هدفًا) والاتحاد (20).
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