تعيين 16 أمينا لحزب مستقبل وطن بالأمانات الفرعية بسوهاج

أصدر المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، اليوم قرارات بتعيين 16 أمينا بأمانات الحزب الفرعية بمختلف مراكز ومدن محافظة سوهاج.
وجاء فى نص القرارات ، أنه بعد الإطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1977 ، والخاص بالأحزاب السياسية ، وتعديلاته ، وعلى النظام الأساسي ، واللائحة الداخلية لحزب " مستقبل وطن " ، وما عرضه الأمين العام للحزب ، وأمين التنظيم ، وأمين الحزب بمحافظة سوهاج قد تم تعيين كل من : أيمن تمام عبد الرحيم أمينا للحزب بمركز سوهاج ، وحسام يوسف على مبارك أمينا بقسم أول مدينة سوهاج ، وجمال شحاتة عبد الرحيم على أمينا بحى شرق مدينة سوهاج ، ومحسن لبيب على دياب أمينا لمركز أخميم ، وجمال السيد أبو اليزيد أمينا لمركز ساقلتة ، وكمال محمد عبد ربه أمينا لمركز المراغة ، وهيثم فهر التاجى أمينا بجزيرة شندويل ، وسامح شحاتة محمد شحاتة أمينا لمركز طهطا ، وأسامة سعد محمد حسين أمينا لبندر طهطا ، وإبراهيم أبوضيف أبوسداح أمينا لمركز طما ، وأشرف أحمد عبد المولى هريدى أمينا لمركز العسيرات ، وحسن إبراهيم على إبراهيم الشريف أمينا لمركز المنشاة ، وناصر أحمد عويس أمينا لمركز جرجا ، ومحمد عمر على المملوك أمينا لبندر جرجا ، ومكافح عبد الرحمن أحمد أمينا لمركز البلينا ، ومحمد محمود على عبد المغيث أمينا لمركز جهينة.