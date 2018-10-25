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ثقافة

القومي للترجمة يشارك في الشارقة للكتاب ويناقش الوثائق السرية الإسرائيلية

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 03:53 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
قال الدكتور أنور مغيث، رئيس المركز القومي للترجمة، إن المركز سيشهد نشاطا مكثفًا خلال الفترة المقبلة، حيث إنه يواصل احتفالاته بذكرى انتصار أكتوبر، ويعقد ندوة لمناقشة المجلد الثالث من انتصار أكتوبر في الوثائق السرية الإسرائيلية يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف في بيان المركز، أنه يستعد للمشاركة فى معرض الشارقة الدولى للكتاب والذى تبدأ فعالياته 31 أكتوبر الجاري بمجموعة من أحدث وأهم إصداراته المترجمة.

وأكد أن المركز يحاول أن يصل لجميع القراء، ويتوسع بمنافذ البيع، لافتًا إلى أنه منفذ بيع جامعة عين شمس يعمل على مدار الأسبوع.

يذكر أن المركز القومى للترجمة، أصدر مؤخرًا مجموعة كبيرة من الإصدارات الهامة منها :"الحداثة والابهام" لزيجمونت باومان ومن ترجمة حجاج أبو جبر، و"جسد متألم: صنع العالم وتفكيكة"، من تأليف إلين سكارى، وترجمة حسام نايل.

كذلك "رؤية نانونية: هندسة المستقبل" من تاليف كولن ميلبورن ومن ترجمة رؤوف وصفى، و"الجماهير والسلطة" لالياس كانتى، ومن ترجمة محمد أبو رحمة، و"دليل علم النفس الايجابى" من ترجمة صفاء الأعسر.

وفي سلسلة الإبداع القصصى أصدر "مستنسخو مستر بوند" من تأليف دانتى مارياناتشى ومن ترجمة عامر الألفى، و"النزعة السلمية كحالة مرضية: تأملات فى دور الكفاح المسلح فى أمريكا الشمالية" من ترجمة جميلة زهران، و"الكيلومتر الذهبى: العالم المفقود للايطالين المصريين" لدانيال فيشمان ومن ترجمة أمانى فوزى حبشى، و"السياسات الصناعية والتحول الاقتصادى فى أفريقيا" من ترجمة حمدى ابو كليلة، و"مبدأ الديموقراطية: دراسة حول الأشكال الجديدة للشأن السياسى" من ترجمة يسرا عمر الفاروق، و"سيكولوجية التنميط: الأسس النفسية لعملية التنميط".
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