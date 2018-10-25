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مرأة

زيت جوز الهند للقضاء على الهالات السوداء

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 03:50 م
صدى البلد
رنا عصمت
تعاني عدد من النساء من ظهور الهالات السوداء تحت العين فضلا عن التورم الشديد، ويرجع السبب إلى التعرض للشمس أو الإجهاد والشيخوخة.

وقدمت خبيرة التجميل والصحة، رشا شلباية، وصفة سهلة للتخفيف من أعراض الهالات السوداء والقضاء عليها وهو ماسك جوز الهند.

ماسك جوز الهند:
-زيت جوز الهند هو الأكثر فعالية وفائدة عندما يتعلق الأمر بإزالة الهالات السوداء أو الأكياس الثقيلة حول العينين.
-ببساطة قم بتدليك بضع قطرات منه تحت العينين للتخلص من الهالات السوداء، وقد تضطر إلى القيام بذلك كل يوم من أجل تحقيق نتائج أسرع.
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