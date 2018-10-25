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حوادث

تأجيل محاكمة معاون مباحث المقطم إلى 12 نوفمبر بتهمة الاختلاس

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 03:59 م
صدى البلد
اسلام مقلد - عمرو خليفة
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، تأجيل محاكمة معاون مباحث قسم شرطة المقطم لجلسة 12 نوفمبر بتهمة اختلاس 15 الف جنيه، من ربة منزل وتلفيق قضية ضدها .

وضمت قائمة الاتهامات بإشراف المستشار مصطفى بركات رئيس نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اختلاس مبلغ وقدره 15 ألف جنيه مملوك للمجنى عليهم، وارتكاب جريمة تزوير محرر رسمى وهو محضر الضبط، بأن نسب فيه للمتهمين حيازة سلاح نارى ولفافات الهيروين على غير الحقيقة.

وضمت قائمة الاتهامات تهمة حيازة جوهر الهيروين المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى.
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