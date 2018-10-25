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ثقافة

وزير الآثار يستقبل مبعوث الرئيس الفرنسي للتراث والشبكة التعليمية.. صور

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 03:56 م
صدى البلد
علاء المنياوي
استقبل الدكتور خالد العناني وزير الآثار، شارل بيرسوناز مبعوث رئيس الجمهورية الفرنسية للتراث والشبكة التعليمية، والسفير ستيفان روماتات سفير فرنسا لدى مصر، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون في مجال العمل الأثري بين البلدين حيث تعمل في مصر العديد من البعثات الأثرية الفرنسية في مجال الحفر والترميم الأثري.

حضر اللقاء د. جمال مصطفي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، ومحمد بو عبد الله المستشار الثقافي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة، وكاترين لوتوما مستشار السياحة الداخلية الفرنسية.

وخلال اللقاء تم مناقشة إمكانية القيام بالعديد من الفعاليات الأثرية المشتركة بين البلدين كمظهر من مظاهر الاحتفال بعام مصر فرنسا المزمع إقامته خلال العام المقبل.
وزير الآثار يستقبل مبعوث الرئيس الفرنسي للتراث والشبكة التعليمية.. صور
وزير الآثار يستقبل مبعوث الرئيس الفرنسي للتراث والشبكة التعليمية.. صور
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