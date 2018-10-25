التنمية المحلية توضح تفاصيل مبادرة صوتك مسموع.. فيديو

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين، إن مبادرة "صوتك مسموع" تهدف لمساعدة المواطنين وتعزيز المشاركة المجتمعية تأكيدًا لدور المواطن فى المحافظة.



وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين ، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " نهاية الاسبوع" المذاع على فضائية " دريم"، أن المبادرة تركز على الإدارة المحلية التى تعمل من أجل المواطن والتى تركز على سماع شكوى المواطن والمشاركة بفكرة الابتكارية منه خلال منصة متكاملة للتواصل مع المواطنين.



وأوضح انه تم تخصيص رقم 01150606783 على الواتس أب ورقم الخط الساخن 15330، وصفحة الوزارة على الفيس بوك لتسهيل التواصل مع المواطنين، بالإضافة إلى البريد الاليكترونى للوزارة .





