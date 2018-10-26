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برلمان

زراعة البرلمان: نحرص على عدم إحداث خلل في الثروة الحيوانية

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 10:19 ص
الثروة الحيوانية
الثروة الحيوانية
القسم السياسي
قال النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب إن قانون منع وتجريم ذبح المواشي الصغيرة وإقرار عقوبات تصل إلي الحبس للمخالفين، في غاية الأهمية وذلك للحد من ظاهرة ذبح صغار المواشي والاناث والحرص علي الثروة الحيوانية.

وأشار تمراز، في تصريحات خاصة إلى أنه يؤيد عقوبة الحبس والغرامة المالية لمخالفي مواد القانون مثل ذبح المواشي قبل وصولها لسنتين أو قبل وصول وزنها لـ400 كيلو وعدم ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام، وذلك لعدم احداث خلل بالثروة الحيوانية في مصر.

كانت لجنة الزراعة والري، بمجلس النواب، برئاسة هشام الشعيني، قد وافقت على تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمقدم من النائب محمد عطا سليم، و60 نائبا آخرين.

يقضي التعديل بتجريم ذبح صغار المواشي، حرصا على الثروة الحيوانية، وأقر غرامات لمن يخالف ذلك بالحبس والغرامة.
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