البيئة: استمرار تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء

أعلنت وزارة البيئة ومن خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية وأيضا من خلال دوريات التفتيش التابعة للوزارة، أنها ستقوم بالتكثيف من حملاتها على مصادر التلوث المختلفة جنوب القاهرة للتخفيف من حدة تأثر جودة الهواء نتيجة الظروف الجوية التي تتعرض لها البلاد حاليا.



نصحت الوزارة في بيان لها المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية التقليل من الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة.



وتؤكد وزارة البيئة أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333. أو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.



وتشهد البلاد حالات من عدم الاستقرار والتي بدأت من يوم الاثنين الماضى والمتوقع أن تستمر حتي يوم الجمعة القادم والموافق 26 أكتوبر حيث تنشط الرياح علي فترات متباعدة مثيرة للرمال والأتربة والتي لها تأثير سلبي علي جودة الهواء وأنه في حالة سقوط الأمطار يرتفع مؤشر جودة الهواء وتخف حدة الأزمة، وذلك استنادا إلي بيانات الأرصاد الجوية وكذلك إلي التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة.