ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

يديعوت أحرونوت: مصر احتجت بشدة وحذرت إسرائيل من الاعتداء على كنيسة الأقباط

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 03:42 م
مصر احتجت بشدة وحذرت
مصر احتجت بشدة وحذرت إسرائيل من الاعتداء علي دير السلطان
سمر صالح
ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية اليوم، أن مصر احتجت بشدة على انتهاك الشرطة الإسرائيلية لحرمة كنيسة الأقباط وقامت بالإعتداء على الرهبان الأقباط واعتقلت أحدهم واحتجزت الباقى فى كنيسة القيامة بالقدس.

وأفادت الصحيفة العبرية أن وزارة الخارجية المصرية في القاهرة أدانت بشدة عنف شرطة الاحتلال ضد الرهبان الإقباط الذين رفضوا قيام سلطة الآثار الإسرائيلية بأعمال التجديد والترميم داخل الكنيسة وقالت الخارجية أنها رفضت بشدة انتهاكات الاحتلال ضد الرهبان الأقباط وتراقب عن كثب التطورات بالقدس".

وقالت "يديعوت احرونوت" إن السبب الأول في أعمال التجديد والترميم داخل الكنيسة هو وجود خطر على سلامة المبني المقدس وهناك احتمال كبير لسقوط بعض الأحجار من السقف وهناك خطر على الرهبان والزائرين.

وتابعت أن الشرطة الإسرائيلية زعمت أنها أجرت في البداية حوارًا وحذرت الرهبان الأقباط من منع عمال الترميم من الدخول ما سيدفع الشرطة إلى إخلاء الكنيسة بالقوة ورفض أحد الرهبان الإخلاء ما أسفر عن اعتقال أحد الأقباط وأحتجاز الباقي بكنيسة القيامة.

وقالت الشرطة "ان الرهبان الأقباط رجال دين ولهم حق العبادة الا أنهم أخلوا بالنظام العام وعصوا أوامر الشرطة وخرقوا القانون الإسرائيلي".

واعتدت قوات الشرطة الإسرائيلية على رهبان كنيسة الأقباط فى دير السلطان بالقدس وقمعت الوقفة التي نظمتها بطريركية الأقباط الأرثوذكس بساحة كنيسة القيامة احتجاجا على تنفيذ الحكومة الإسرائيلية لأعمال ترميم داخل دير السلطان القبطي دون موافقة الكنيسة.
loading...

ترشيحاتنا

مقتل سائق توك توك على يد 3 مسجلين وإلقاء جثته في ترعة بسوهاج

ميجان ماركل تتعرض لموقف محرج.. ورواد السوشيال ميديا يسخرون: نسيت التيكت .. صور

الأرصاد تحذر المواطنين من تعرض البلاد لعاصفة ترابية.. فيديو

لقاء الأهلي والترجي على إستاد السلام في نهائي دوري أبطال أفريقيا

النيابة العامة تطالب بإعدام والد طفلين الدقهلية قصاصًا لهما .. فيديو

بدء تنفيذ مشروع البحر الأحمر السياحي السعودي في 2019

موافقة مبدئية على 50 ألف مشجع لمباراة ذهاب الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا

النيابة تطالب بأقصى عقوبة للمتهم بقتل طفليه في ميت سلسيل.. فيديو وصور

مرجان يفجر مفاجأة بشأن رفض الوصل لاستاد برج العرب

النائب العام السعودي يفجر مفاجآت جديدة في قضية مقتل خاشقجي

اتحاد الكرة يعلن رسميا ملعب مباراة الأهلي أمام الترجي بحضور 45 ألف مشجع

اختفاء طالبة فى ظروف غامضة بالخانكة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطقس السيء يتسبب في سقوط شجرة على سيارة ملاكي بالمهندسين.. صور

مصرع 5 أفراد فى سقوط سيارة من أعلى كوبرى الفنجرى.. صور

ميجان ماركل تتعرض لموقف محرج.. ورواد السوشيال ميديا يسخرون: نسيت التيكت .. صور

ضبط شخص بأسوان لقيامه بإدارة موقع لاستخراج الذهب.. صور

شاهد .. إقبال على شوادر الشرطة في الغربية لشراء الخضار والفاكهة

فيديو

نصر سالم: القوات المسلحة درع حماية الأمن القومى لمصر.. فيديو
تعرف على لقب شيماء سيف الذي يطلقه عليها زوجها.. فيديو
الملا: نسعى لتمكين الشباب في قطاع البترول..فيديو
الأرصاد تحذر المواطنين من تعرض البلاد لعاصفة ترابية.. فيديو
تعرف على العلاج الجديد لمرضى السكر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟