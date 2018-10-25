يديعوت أحرونوت: مصر احتجت بشدة وحذرت إسرائيل من الاعتداء على كنيسة الأقباط

ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية اليوم، أن مصر احتجت بشدة على انتهاك الشرطة الإسرائيلية لحرمة كنيسة الأقباط وقامت بالإعتداء على الرهبان الأقباط واعتقلت أحدهم واحتجزت الباقى فى كنيسة القيامة بالقدس.





وأفادت الصحيفة العبرية أن وزارة الخارجية المصرية في القاهرة أدانت بشدة عنف شرطة الاحتلال ضد الرهبان الإقباط الذين رفضوا قيام سلطة الآثار الإسرائيلية بأعمال التجديد والترميم داخل الكنيسة وقالت الخارجية أنها رفضت بشدة انتهاكات الاحتلال ضد الرهبان الأقباط وتراقب عن كثب التطورات بالقدس".





وقالت "يديعوت احرونوت" إن السبب الأول في أعمال التجديد والترميم داخل الكنيسة هو وجود خطر على سلامة المبني المقدس وهناك احتمال كبير لسقوط بعض الأحجار من السقف وهناك خطر على الرهبان والزائرين.





وتابعت أن الشرطة الإسرائيلية زعمت أنها أجرت في البداية حوارًا وحذرت الرهبان الأقباط من منع عمال الترميم من الدخول ما سيدفع الشرطة إلى إخلاء الكنيسة بالقوة ورفض أحد الرهبان الإخلاء ما أسفر عن اعتقال أحد الأقباط وأحتجاز الباقي بكنيسة القيامة.





وقالت الشرطة "ان الرهبان الأقباط رجال دين ولهم حق العبادة الا أنهم أخلوا بالنظام العام وعصوا أوامر الشرطة وخرقوا القانون الإسرائيلي".



