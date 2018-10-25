ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

وفد برلماني يشارك في منتدى باكو الإنساني الدولي بأذربيجان

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 03:46 م
السيد الشريف وكيل
السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب
فريدة محمد
يترأس السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب وفد مجلس النواب، لحضور منتدى باكو الإنساني الدولي بأذربيجان، والذي تستمر فاعليات اليوم وحتى الغد.

ويضم الوفد الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية.

وتم إطلاق المنتدى في 2010 من جانب رؤساء أذربيجان وروسيا ليجمع صفوة السياسة والعلوم والثقافة في العالم ورجال الدولة المشهورين وحائزي نوبل في مختلف المجالات وقادة المنظمات الدولية المؤثرة.
loading...

ترشيحاتنا

الكاف يفتح تحقيقاً موسعاً حول أحداث مباراة المصرى وفيتا كلوب

ديون سيسيه تطارد الزمالك فى كوت ديفوار وجلسة بالقاهرة لإنهاء الأزمة

جاري لينكر يواصل دفاعه عن صلاح ويسخر من بي بي سي

غرق شوارع شبرا الخيمة بسبب انفجار ماسورة مياه في أم بيومي.. صور

قرار تاريخي للمحكمة الأوروبية: الإساءة للرسول ممنوعة ولا تندرج ضمن حرية التعبير

فيتا كلوب يفضح لاعبي المصري ويستنجد بالكاف.. صور

بث مباشر.. جلسة محاكمة المتهم بقتل طفليه بميت سلسيل بالدقهلية

الكشف عن موعد ظهور مشروع نيوم إلى النور

الرئيس السيسي يغادر إلى الخرطوم لرئاسة اجتماعات اللجنة المشتركة مع السودان

النيابة تكشف أمام المحكمة دليلا جديدا لإدانة المتهم بقتل طفليه فى الدقهلية

نجم الترجى يتوعد الأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا

موافقة مبدئية على 50 ألف مشجع لمباراة ذهاب الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطقس السيء يتسبب في سقوط شجرة على سيارة ملاكي بالمهندسين.. صور

مصرع 5 أفراد فى سقوط سيارة من أعلى كوبرى الفنجرى.. صور

ميجان ماركل تتعرض لموقف محرج.. ورواد السوشيال ميديا يسخرون: نسيت التيكت .. صور

ضبط شخص بأسوان لقيامه بإدارة موقع لاستخراج الذهب.. صور

شاهد .. إقبال على شوادر الشرطة في الغربية لشراء الخضار والفاكهة

فيديو

نصر سالم: القوات المسلحة درع حماية الأمن القومى لمصر.. فيديو
تعرف على لقب شيماء سيف الذي يطلقه عليها زوجها.. فيديو
الملا: نسعى لتمكين الشباب في قطاع البترول..فيديو
الأرصاد تحذر المواطنين من تعرض البلاد لعاصفة ترابية.. فيديو
تعرف على العلاج الجديد لمرضى السكر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟