وفد برلماني يشارك في منتدى باكو الإنساني الدولي بأذربيجان

يترأس السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب وفد مجلس النواب، لحضور منتدى باكو الإنساني الدولي بأذربيجان، والذي تستمر فاعليات اليوم وحتى الغد.



ويضم الوفد الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية.



وتم إطلاق المنتدى في 2010 من جانب رؤساء أذربيجان وروسيا ليجمع صفوة السياسة والعلوم والثقافة في العالم ورجال الدولة المشهورين وحائزي نوبل في مختلف المجالات وقادة المنظمات الدولية المؤثرة.