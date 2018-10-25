ترامب جاسوس رغم أنفه.. الصين وروسيا تلتقطان محادثات الرئيس الأمريكي من هاتفه الخاص.. مساعدوه حذروه من استخدام الجوال الشخصي.. وبكين تحاصره بأصدقاء موالين لها

ترامب يرفض التخلي عن هاتفه رغم تحذيره من عمليات التنصت

"الأصدقاء" سلاح الصين الخاص للتأثير على ترامب وتوجيه سياساته

المخابرات الأمريكية تجسست على هاتف ميركل في عهد أوباما

ترامب طلب من مساعديه في تركيا عدم إبلاغه بتطورات قضية خاشقجي عبر الهاتف

قالت تقارير صادرة عن المخابرات الأمريكية إن الجواسيس الصينيين يستمعون في كثير من الأحيان إلى مكالمات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مع أصدقائه القدامى، عند حديثه معهم عن آخر من قام به في عمله، كما يسمعون اقتراحات أصدقاء الرئيس الأمريكي حول كيفية عمل الرئيس على أفضل وجه.وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مساعدي ترامب قاموا بتحذيره مرارا وتكرارا من أن مكالمات هاتفه المحمول ليست آمنة، وأخبروه أن الجواسيس الروس أيضا يتنصتون بشكل روتيني على المكالمات.وقال المساعدون إن الرئيس العنيد ما زال يرفض التخلي عن هاتفه حتى بعد أن تعرض - هذه الأيام - لضغوط لاستخدام خط هاتفه الأرضي الآمن في الولايات المتحدة.وأضاف مسئولو البيت الأبيض أنهم فقط يأملون أن يتوقف الرئيس ترامب عن مناقشة المعلومات السرية أثناء حديثه عبر هاتفه الشخصي.وأوضح أن وكالات المخابرات الأمريكية علمت أن الصين وروسيا تتنصتان على المكالمات الهاتفية للرئيس ترامب وذلك من خلال مصادر بشرية داخل الحكومات الأجنبية.وأكد المسئولون أن الصين تسعى إلى استخدام المعلومات التي تحصل عليها من مكالمات ترامب مثل: "كيف يفكر الرئيس ترامب؟ وما الحجج التي تؤثر عليه؟ وإلى من يميل للاستماع؟ وذلك للتأكد من عدم تصاعد وتيرة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أنهم قاموا بتجميع قائمة بالأشخاص الذين يتحدث معهم ترامب بانتظام على أمل استخدامهم للتأثير عليه ومن بين المدرجة أسماؤهم في القائمة ستيفن ألين شوارزمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بلاكستون وستيف وين، وهو صاحب سلسلة فنادق في لاس فيجاس".وقال مسئول أمريكي سابق: "إن روسيا لا تعمل بجهد متطور مثل الصين، وذلك بسبب صلة السيد ترامب الواضحة بالرئيس فلاديمير بوتين".وأضافت الصحيفة أن جهود الصين الحالية ما هي إلا تكرار لما دأبت على فعله منذ عدة عقود، حيث تحاول التأثير على القادة الأمريكيين من خلال زراعة شبكة غير رسمية من رجال الأعمال والأكاديميين البارزين الذين يمكن تلقينهم أفكار ووصايا سياسية معينة ثم دفعهم إلى البيت الأبيض.وقال المسئولون إن بعض أصدقاء ترامب مثل شوارزمان، الذي ظهر بشكل بارز في الاجتماع الأول بين الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس ترامب في منتجع "مار إيه لاجو" بولاية فلوريدا، لديهم وجهات نظر مؤيدة للصين ومناصرة للتجارة، وبذلك فهو هدف مثالي لها، مؤكدين أن استهداف أصدقاء "شوارزمان" و"وين" يمكن أن يعزز وجهات نظرهما.ويعتبر اعتراض المكالمات مهارة سهلة نسبيًا للحكومات، وتعتبر وكالات المخابرات الأمريكية أنها أداة أساسية للتجسس، وهي تحاول بشكل روتيني التنصت على هواتف الزعماء الأجانب المهمين.وفي فضيحة دبلوماسية خلال عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، أظهرت الوثائق التي سربها "إدوارد سنودن" - متعاقد سابق لوكالة الأمن القومي - أن الحكومة الأمريكية تجسست على هاتف المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل".وأشارت الصحيفة إلى أن أوباما كان يتعامل مع الهواتف المحمولة بحرص تام، وأوضحت أنه استخدم هاتفا محمولا من النوع "آيفون" في فترة ولايته الثانية، لكنه استخدمه لاستقبال رسائل البريد الإلكتروني فقط من عنوان خاص تم إعطاؤه لمجموعة مختارة من الموظفين والأشخاص المقربين، ولم يستخدمه للمكالمات على الإطلاق، ولم يكن بالهاتف كاميرا أو ميكروفون ولا يمكن استخدامه لتنزيل تطبيقات بحرية، وتم حظر الرسائل النصية عليه لأنه لم يكن هناك طريقة لجمع وتخزين الرسائل كما هو مطلوب بموجب قانون السجلات الرئاسية.وفي مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، تحدث "ترامب" بسخرية عن أن هواتفه غير آمنة، وعندما سُئل عما علمه المسئولون الأمريكيون في تركيا حول وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول، أجاب: "لقد قلت لهم في الواقع لا تخبروني بذلك على الهاتف. أنا لا أريد معرفة ذلك عبر الهاتف، من المفترض أن تكون هذه الهواتف جيدة".وأدى افتقار "ترامب" للخبرة التقنية إلى تخفيف بعض المخاوف الأمنية الأخرى، حيث إنه لا يستخدم البريد الإلكتروني، لذا فإن خطر عمليات الاختراق مثل تلك التي تستخدمها المخابرات الروسية للوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني للحزب الديمقراطي هو قريب من الصفر.وفي العام الماضي، ترك الرئيس "ترامب" هاتفه المحمول في عربة الجولف في ناديه في دمينستر بولاية نيو جيرسي، ما أدى إلى تدافع المساعدين لتحديد مكانه.ومن المفترض أن يقوم ترامب باستبدال هاتفيه الرسميين كل 30 يومًا بأخرى جديدة، ولكن نادرًا ما يحدث ذلك.