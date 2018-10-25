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ثقافة

فرحة شعب ضمن احتفالات بيت المسرح بانتصارات أكتوبر مجانا لمدة 5 أيام

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 03:46 م
صدى البلد
طارق موسى
أافتتح أمس العرض الغنائي "فرحة شعب" من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي التابعة للبيت الفني للمسرح على مسرح ميامى بوسط البلد، ولمدة ٥ أيام بالمجان ، حيث يقدم العرض في إطار احتفالات البيت الفني للمسرح بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. 

العرض يدور حول بطولات حرب أكتوبر فى إطار اجتماعى وطنى، ويشارك بالعرض حوالي 30 فنانا من مراحل عمرية مختلفة. 

"فرحة شعب" بطولة عزة السيد، محمد يسرى، محمد على محمود، رنا بركات، عبدالرحمن إبراهيم، زينب خالد، منة كرم،هالة حبشى، إسلام ذكي، سارة مرشدي، محمد أبو عوف، فيديو مابينج محمد المأمونى، مخرج منفذ رنا بركات ، تأليف وتلحين وإخراج محمد مصطفى.
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