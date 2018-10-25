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محافظات

محافظة بني سويف: لا وجود للسحابة السوداء والإنبعاثات في حدود المسموح به بيئياً

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 03:45 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
ردت محافظة بني سويف على ما تم تداوله في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) حول ظهور سحابة دخان مساء أمس الأربعاء ، مصحوبة برائحة كريهة بالقرب من منطقة بياض العرب شرق النيل، والتي أرجع البعض انبعاثها من مصنع أسمنت بني سويف تيتان. 

وقرر المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف ايفاد لجنة فنية مختصة لمعاينة مصنع الأسمنت وبعض المصانع بالمنطقة للوقوف على سبب السحابة، والتي ضمت ممثلا للرقابة الإدارية، ومدير عام إدارة شئون البيئة بالمحافظة، ووكيل وزارة الصحة، ومدير إدارة الطب الوقائي، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، وممثلين للشؤون القانونية والأثر البيئي. 

وانتقلت اللجنة لمصنع أسمنت بني سويف تيتان ، وبالمعاينة والتواصل مع جهاز شؤون البيئة بالوزارة للإفادة عن الوضع البيئي للأبخرة المتصاعدة من مداخن المصنع أو المتصاعدة من مصانع أخرى بالمنطقة ، وذلك خلال الـ 48 ساعة ماضية ، تبين أن مستوى الأدخنة والأتربة المتصاعدة من مداخن المصانع في الحدود المسموح بها بيئيا.

وأفاد مدير عام البيئة بالمحافظة أن الموقف البيئي الحالي بالمنطقة فى الوضع الآمن والمسموح به بيئيا و قانونا، وأن السحابة التي شاهدها البعض لم يعد لها وجود بعد فترة قصيرة من ملاحظتها ، وأن هناك متابعة على مدار الساعة لمراقبة الوضع بنطاق المحافظة . 
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