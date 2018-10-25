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برلمان

سفير أوغندا في أفريقية النواب: نمنح الأراضي مجاناً للمستثمرين

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 03:50 م
سفير أوغندا في إفريقية
سفير أوغندا في إفريقية النواب
فريده محمد
استقبل اليوم طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، سام سيبوليبا مالى - سفير أوغندا لدى مصر وذلك لدعم العلاقات المصرية الإفريقية وبحث سبل التعاون بين البلدين.

حيث تبادل رئيس اللجنة و السفير الأوغندي الرؤي حول الأوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية بين الدولتين.
وأوضح السفير مدى عمق العلاقات المصرية الأوغندية الممتدة منذ السبعينيات وأن مصر ساعدت أوغندا في الحصول على استقلالها في عهد الرئيس السابق جمال عبد الناصر.
و أكد رئيس اللجنة على ضرورة تبادل الزيارات الثنائية بين مصر وباقي الدول الإفريقية على كافة المستويات وليس على المستوى البرلماني فقط. وأن يتم تباحث الرؤى المشتركة بين مصر وأوغندا وذلك وفقًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي حول عودة مصر لأفريقيا، خاصة في ضوء تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي عام 2019، وأن رئيس أوغندا قد قام بزيارة سابقة لمصر بناء على دعوة من رئيس الجمهورية.
كما أشار رئيس اللجنة في اللقاء إلى ضرورة التعاون الاقتصادي عبر استثمارات متبادلة بين الدولتين لكي نتجنب استغلال الغرب.
وأوضح السفير أن أوغندا لديها استثمارات متدفقة في الدول العربية ولابد لمصر أن تنمى ذلك الجانب حيث أن أوغندا متميزة في صناعة وتجميع الإلكترونيات والتليفونات.

​وأوضح أن المرأة في أوغندا أصبح لها دور هام في المجتمع ولها نسبة تمثيل مرتفعة في البرلمان الأوغندي.

​ولقد تطابقت الرؤى حول ضرورة إيجاد حلول سريعة لمشكلة الهجرة غير الشرعية والتي تعاني منها أوغندا بصفة خاصة عن طريق إيجاد فرص جديدة للعمل.

​وصرح السفير الأوغندي بأن بلاده تطمح في الحصول على منح دراسية في مصر للأوغنديين وضرورة رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين. 

​كما أوضح أن الأراضي الزراعية في أوغندا خصبة وهنالك مزارع سمكية متميزة وأن الحكومة الأوغندية تمنح الأراضي مجانًا للمستثمرين.

​وفى النهاية صرح السفير بأنه بالنسبة لنهر النيل فإن رئيس أوغندا ملتزم بحل دائم وسلمى يضمن استمرارية تدفق نهر النيل في كل دول حوض النيل
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