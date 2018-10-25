بدء فعاليات اجتماع وزراء مجلس الصحة الخليجى في الكويت

بدأت اليوم الخميس، فعاليات اجتماع وزراء مجلس الصحة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يعقد فى الكويت على مدى يوم واحد.



وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني - في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الذى يختتم أعماله اليوم - إن الاجتماع يستهدف تعزيز التعاون بين دول الخليج، عبر جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى حول فحص العمالة الوافدة.



وأضاف الزياني أن من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر ، اللائحة التنفيذية لمساواة مواطني دول المجلس في الاستفادة من الخدمات الصحية والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارات الصحة الخليجية، ودليل إجراءات المخزون الاستراتيجي للأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية .



وأوضح أن الاجتماع سيستعرض التقرير المقدم من (الأمانة العامة) بشأن تنفيذ قرارات (المجلس الأعلى) ، و(المجلس الوزاري) في مجال الصحة ، إضافة إلى الإجراءات المتخذة من وزارات الصحة بشأن الملف الصحي في البطاقة الذكية، وخطة عمل لجنة وزراء الصحة بدول (التعاون).



وأشار إلى أنه سيتم كذلك بحث التصور الخاص بتنسيق وتوحيد مواقف دول المجلس في التكتلات الدولية بالمجال الصحي، ودليل الإجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية لدول المجلس والمدن الصحية، إضافة إلى دراسة توحيد إجراءات التصنيف والتسجيل للتخصصات الطبية .



ولفت الزيانى إلى أن الاجتماع سيناقش كذلك تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في المجال الصحي، في إطار التزام دول (التعاون) تجاه متطلبات منظمة الصحة العالمية في العديد من التوجيهات والاهداف المستدامة.