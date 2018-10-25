بعد إلغاء الحظر على دخول المنتجات المصرية للسودان.. رجال أعمال: خطوة مهمة لدعم التعاون المشترك.. ودور مهم للقطاع الخاص فى تحقيق التكامل بين شعبى وادى النيل

رسائل شكر للقيادة الساسية فى البلدين ومناشدات للمصدرين بتطبيق المعايير

طفرة متوقعة فى الصادرات إلى السودان وعبور المنتج المصرى إلى أفريقيا

قمة السيسى- البشير مظلة لدفع الاستثمار والتجارة بين البلدين

أجمع رجال أعمال ومصدرون على أهمية القرار الذى تم الإعلان عنه خلال القمة الرئاسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس عمر البشير بالخرطوم اليوم، الخميس، بشأن رفع الحظر عن دخول المنتجات المصرية إلى السودان، وأكدوا أن قمة السيسى- البشير بما تضمنته من موضوعات واتفاقات تمثل مظلة مهمة لدفع علاقات التعاون المشترك فى جميع المجالات التجارية والاستثمارية.





قمة رئاسية مهمة

قاعدة مهمة للانطلاق

اتفاقية الحريات الأربع

مصلحة البلدين

وأضاف أن حضور الرئيس السيسي بهذا الوفد الكبير هو تعبير حقيقي عن رؤية الرئيس السيسي لعمق العلاقات السودانية المصرية، وحرصه على هذه العلاقة وتطويرها، مشيرا إلى أن تلك الزيارة تعد خطوة أخرى لتمتين علاقات قديمة وأواصر متواصلة.

وشددوا على أن الفترة المقبلة سوف تشهد نموا فى الصادرات المصرية إلى السودان، وأن ذلك سيترتب عليه طفرة موازية فى حجم هذه الصادرات إلى باقى الدول الأفريقية، كما ناشدوا القطاع الخاص المتخصص فى التصدير التأكد من تطبيق جميع الاشتراطات والمعايير لضمان نفاذ وتنافسية المنتجات المصرية فى السوق السودانية والسوق الأفريقية.فى البداية، أكد المهندس عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وعضو مجلس النواب، أن الفترة القادمة سوف تشهد طفرة فى صادرات مصر إلى السودان من جميع المنتجات سواء كانت محاصيل زراعية أو منتجات أخرى، وذلك على خلفية القرار المهم الذى أعلن عنه الرئيس عمر البشير، رئيس السودان، خلال قمة وادى النيل بالخرطوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الحظر عن دخول المنتجات المصرية للسوق السودانية.وقال "الدمرداش"، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إن العلاقات التاريخية وروابط الأخوة بين مصر والسودان تسمح بإقامة جسور قوية من التعاون بين الأشقاء فى وادى النيل تغطى جميع المجالات.وأشاد رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية عبد الحميد الدمرداش بجهود القيادة السياسية فى مصر بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكذا الاستجابة والتفاعل مع هذه الجهود من القيادة السياسية فى السودان الشقيق بقيادة الرئيس عمر البشير، مؤكدا أنه برفع الحظر عن المنتجات المصرية ودخولها إلى السوق السودانية سوف تحدث نقلة نوعية ليس فقط على مستوى الترويج والتسويق داخل السودان ولكن سيكون لدينا فرصة وميزة نسبية كبيرة للنفاذ إلى جميع الأسواق الأفريقية الأخرى.وناشد "الدمرداش" القطاع الخاص والمصدرين الالتزام بتطبيق جميع المعايير والاشتراطات الفنية عند التصدير للسوق السودانية منعا لحدوث أمور سلبية، بما فى ذلك الحرص على خلو الرسائل التصديرية من أى متبقيات للمبيدات.من جانبه، أكد الدكتور سمير النجار، رئيس جمعية رجال الأعمال للإنتاج والتصنيع الزراعى، أن رفع الحظر عن دول المنتجات المصرية للسوق السودانية خطوة مهمة، وتأتى تأكيدا على عمق وأصالة وقوة العلاقات التى تربط شعبى وادى النيل، مشيرا إلى أن القواسم المشتركة بين مصر والسودان تمثل قاعدة مهمة للانطلاق إلى آفاق جديدة تخدم مصالح البلدين.وقال "النجار"، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إن مسألة وقف دخول المنتجات المصرية للسوق السودانية كانت تمثل مشكلة كبيرة، إلا أن وعى وتحرك القيادة السياسية وفتح حوار مع الجانب السودانى كان له الدور الأبرز فى حل هذه المشكلة وفتح الطريق أمام دخول المنتجات المصرية إلى أسواق السودان، وننتظر أن نرى صادراتنا تعبر إلى باقى الدول الأفريقية مرورا بالخرطوم.وشدد على أن الفترة المقبلة سوف تشهد تحركات مهمة من جانب القطاع الخاص لترجمة ما تم الاتفاق عليه خلال القمة الرئاسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس عمر البشير، لتعميق وتفعيل التعاون بين البلدين لما فيه المصلحة المشتركة.وأضاف النجار أن السودان سوق واعدة ومهمة لمصر، خاصة فى ظل الإمكانيات والموارد التى يملكها سواء كانت موارد طبيعية أو إنتاجية، موضحا أن الحديث عن تقديم تسهيلات وحل لمشكلات كان القطاع الخاص يطالب بها ويقترحها مثل السفر والانتقال للمستثمرين فى البلدين يمثل واحدا من أهم المكاسب، حيث تم الإعلان خلال القمة عن حل جميع هذه الإشكاليات.وكان الرئيس السوداني عمر البشير أعلن خلال المؤتمر الصحفي المشترك بينه وبين الرئيس السيسي اليوم، الخميس، على هامش اجتماعات الدورة الثانية للجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة أنه وقع على إلغاء الحظر على المنتجات المصرية التي تأتي إلى السودان.وأكد "البشير" مواصلة جهودهم لإزالة العوائق الخاصة بحركة السلع والمواطنين بين البلدين.وأشار إلى أن الرئيسين وقعا وصدقا على اتفاقية الحريات الأربع، لتسهيل الحركة فيما بين البلدين.وكان الرئيس السوداني عمر البشير أكد أن عمق العلاقات المصرية السودانية ليست خيارا بل هى فرض عين.وقال إن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين اقترب من التنفيذ، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير لمصلحة البلدين.وأكد الرئيس السوداني عمر البشير أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الخرطوم تعكس مدى اعتزازه بالعلاقات المصرية السودانية.وتابع: "مهمتنا أن نعبر عما يجيش في صدور أهلنا في السودان ومصر، وأن نعبر عن تطلعات الشعبين في التكامل والوحدة والوئام"، مشيرا إلى أنه تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات العمل، وستتم متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات حتى نصل بالعلاقات إلى المستوى الذي يرضي طموحات شعبنا في شمال وجنوب الوادي.