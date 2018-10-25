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أخبار العالم

بوتين: لا نهدد أحدا.. وسنواصل تجهيز الجيش الروسي بالأسلحة الحديثة

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 03:47 م
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لا تهدد أحدا، مشيرًا إلى الاستمرار في تجهيز الجيش الروسي بأسلحة متطورة بهدف الدفاع مع التركيز على الأسلحة الحديثة الواعدة.

وقال بوتين - خلال اجتماع عقده مع كبار الضباط والمدعين العامين بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة اليوم الخميس - "إن روسيا تحافظ على الالتزامات التي أخذتها على عاتقها في مجال الأمن الدولي والسيطرة على انتشار الأسلحة".

وأضاف أن بلاده دائما منفتحة على الشراكة البناءة في سبيل تحقيق الاستقرار العالمي، وأن من واجبها فعل كل ما هو ضروري لتوفير الحماية اللازمة للوطن ضد أي تهديدات محتملة.

ولفت الرئيس الروسي إلى أن برنامج تسلح جديدا يجري تنفيذه هذا العام، يركز على تطوير ونشر أنواع واعدة من الأسلحة الروسية، لافتا إلى أن الكثير من هذه النماذج ستكون جاهزة للإنتاج في المستقبل القريب. 

وقال بوتين: "إن الخصائص التكتيكية والتقنية لهذه الأسلحة تفوق بشكل ملحوظ مثيلاتها الأجنبية وبعضها لا نظير له في العالم".

وشدد بوتين على أهمية رفع مستوى التدريب العملي والكفاءة القتالية للقوات المسلحة الروسية، مشيرا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تجربة العمليات العسكرية في سوريا وطبيعة التهديدات المحتملة.
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