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أخبار العالم

روسيا تتوقع زيارة دي ميستورا أراضيها قبل تركه منصبه

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 03:47 م
دي ميستورا
دي ميستورا
أ ش أ
توقع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، أن يقوم مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بزيارة إلى موسكو قبل تقاعده عن منصبه الحالي.

ونقلت وكالة (انترفاكس) الروسية اليوم الخميس، عن بوجدانوف، قوله: "أتوقع أن تتم هذه الزيارة قبل انتهاء ولاية دي ميستورا، ونأمل أن يزور موسكو أيضا نائب المبعوث الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة إلى سوريا، رمزي رمزي".

ومن المفترض أن يترك دي ميستورا منصبه في نهاية نوفمبر المقبل.
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