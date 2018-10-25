لافروف يبحث مع نصر الحريري غدا القضايا المتعلقة بالتسوية في سوريا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف أن وزير خارجية بلاده سيرجي لافروف سيبحث غدا الجمعة، مع رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة نصر الحريري الوضع في إدلب.



وقال بوجدانوف - في تصريح اليوم الخميس - "هناك الكثير من القضايا سيتم بحثها، منها الالتزام بنظام وقف إطلاق النار والوضع في إدلب وتنفيذ اتفاق سوتشي وفصل المعارضة عن الإرهابيين".



وأضاف بوجدانوف: "تنفيذ الالتزامات مع الشركاء الأتراك وإطلاق اللجنة الدستورية وعودة اللاجئين وإعادة إعمار اقتصاد سوريا ستكون ضمن القضايا، التي سيبحثها لافروف مع الحريري أيضا".

