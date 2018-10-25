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أخبار العالم

لافروف يبحث مع نصر الحريري غدا القضايا المتعلقة بالتسوية في سوريا

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 03:51 م
لافروف
لافروف
أ ش أ
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف أن وزير خارجية بلاده سيرجي لافروف سيبحث غدا الجمعة، مع رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة نصر الحريري الوضع في إدلب.

وقال بوجدانوف - في تصريح اليوم الخميس - "هناك الكثير من القضايا سيتم بحثها، منها الالتزام بنظام وقف إطلاق النار والوضع في إدلب وتنفيذ اتفاق سوتشي وفصل المعارضة عن الإرهابيين".

وأضاف بوجدانوف: "تنفيذ الالتزامات مع الشركاء الأتراك وإطلاق اللجنة الدستورية وعودة اللاجئين وإعادة إعمار اقتصاد سوريا ستكون ضمن القضايا، التي سيبحثها لافروف مع الحريري أيضا".
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