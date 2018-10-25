إزالة 12 حالة تعد على أراضي الدولة في الوادي الجديد

نفذت قوات الأمن بمحافظة الوادي الجديد صباح اليوم 12 قرار إزالة بمدينة الخارجة شملت حظائر ومبانى.





وقال المهندس مجدى الطماوى، رئيس مركز الخارجة في الوادي الجديد، إنه تم تنفيذ حملة لإزالة الحظائر والمبانى بدون ترخيص بمدينة الخارجة، بالتنسيق مع قوات الأمن، وتم تنفيذ 12 قرار إزالة ما بين "زرائب" ومبانٍ بدون ترخيص، وذلك بموجب قرار المحافظة رقم 36 لسنة 2018.



