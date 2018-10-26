انطلاق فعاليات مهرجان قصر المنيل الموسيقي الأول بداية نوفمبر

تنظم جمعية أصدقاء متحف قصر المنيل مهرجان قصر المنيل الموسيقي الأول في القاعة الذهبية بـقصر المنيل التاريخي بالقاهرة في الفترة من 1 إلى 9 نوفمبر, و يضم برنامج حافل من الموسيقى الكلاسيكية بالتوازي مع عرض مقتنيات متحف قصر المنيل المميزة.



يعد هذا المهرجان, الذي يستمر على مدى أسبوع, أول مهرجان تطلقه جمعية أصدقاء متحف قصر المنيل, ويتصدره مغني الأوبرا الشهير والممثل حسن كامي.



جاءت فكرة المهرجان بعد سلسلة من الحفلات الموسيقية الفردية قدمتها الجمعية في السنوات السابقة بهدف جمع الأموال من أجل ترميم القصر وصالات العرض.



تعرض على مدى خمس أمسيات ثمانية عروض موسيقية لأفضل الموسيقيين المصريين جنبا إلى جنب مع موسيقيين أوروبيين من سبع دول مختلفة, من اجل امتاع الجمهور بالموسيقى الكلاسيكية الراقية في الأجواء الفريدة للقاعة الذهبية في متحف قصر المنيل.



يحيي الحفلات من مصر الميزو-سوبرانو جالا الحديدي, وعازف البيانو رمزي يسي, و سوبرانو فاطمة سعيد, وعازفة الكمان المصرية-النمساوية نادين ويبر, والأوركسترا المصري للحجرة بـقيادة المايسترو أحمد الصعيدي.



تضم العروض الأوروبية المايسترو الأرميني-الفرنسي عازف البيانو فاهان مرديروسيان, الصولو الإيطالي المايسترو لوكا مارزيالي, وثنائي الحجرة التشيكي بافيل بورديش وسوزانا بريسوفا، وعازف البيانو التشيكي جارومير كليباك, بالإضافة إلى باريتون الأسباني برجا كويزا, والمايسترو عازف البيانو الإسباني فرناندو بريونس, وعازف البيانو الانجليزي دافيد هلسز, والمايسترو عازف البيانو الألماني ماركوس ميركل.



بالإضافة إلى إثراء المشهد الموسيقي في مصر, يعد المهرجان الجديد فرصة لإعادة إفتتاح معرض مقتنيات الأمير محمد علي للجمهور. يضم متحف قصر المنيل أرقى مجموعات فن الخط العربي والسجاد اليدوي في العالم, إلى جانب المجموعة النباتية الخاصة بالأمير محمد علي توفيق من مئات النباتات النادرة التي جمعها خلال جولاته حول العالم.



سيتم أثناء إفتتاح وختام المهرجان الإحتفال بحدثين هامين; الذكرى 149 لإفتتاح دار الأوبرا المصرية في 1 نوفمبر, والذكرى 134 لميلاد الأمير محمد علي توفيق في 9 نوفمبر.



يذكر انه تم تسجيل جمعية أصدقاء متحف قصر المنيل عام 2005 كجمعية أهلية لا تسعى للربح يرأسها الأمير عباس حلمي, حفيد الخديوي عباس حلمي وإبن أخ مؤسس متحف قصر المنيل الأمير محمد علي توفيق.



يعد هذا المهرجان بداية لمجموعة من الأنشطة يوجه العائد منها إلى تطوير العرض المتحفي, و تحديث نظام الإضاءة , والحفاظ على مجموعة السجاد العتيقة والفريدة بالقصر. هذا إلى جانب تمويل دورات تدريبية لأمناء المتحف, وتنظيم زيارات لطلاب مدارس مناطق محدودي الدخل. و يتم الترميم بالتعاون مع إدارة المتحف و تحت إشراف وزارة الآثار.