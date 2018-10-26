استجابة لشكاوى المواطنين..حى الزيتون بلا إشغالات .. صور

استجابة لشكاوى المواطنين المقدمة على موقع صدى البلد الإخبارى قام اللواء "أشرف بهجت" رئيس حى الزيتون بإزالة الإشغالات و التعديات على الأرصفة بشوارع الحى وذلك تنفيذا لمبادرة الرصيف حق المشاة.



وطالب المسئولين بالحي المواطنين بالتعاون مع أجهزة الحى وعدم إلقاء القمامة بالشوارع وعدم اقامة حواجز حديدية والالتزام بالسلوك الحضارى حفاظا على المظهر الحضارى للحى.



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