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بين الناس

استجابة لشكاوى المواطنين..حى الزيتون بلا إشغالات .. صور

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 05:05 ص
صدى البلد
كريم ناصر
استجابة لشكاوى المواطنين المقدمة على موقع صدى البلد الإخبارى قام اللواء "أشرف بهجت" رئيس حى الزيتون بإزالة الإشغالات و التعديات على الأرصفة بشوارع الحى وذلك تنفيذا لمبادرة الرصيف حق المشاة.

وطالب المسئولين بالحي المواطنين بالتعاون مع أجهزة الحى وعدم إلقاء القمامة بالشوارع وعدم اقامة حواجز حديدية والالتزام بالسلوك الحضارى حفاظا على المظهر الحضارى للحى.

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
استجابة لشكاوى المواطنين..حى الزيتون بلا إشغالات .. صور
استجابة لشكاوى المواطنين..حى الزيتون بلا إشغالات .. صور
استجابة لشكاوى المواطنين..حى الزيتون بلا إشغالات .. صور
استجابة لشكاوى المواطنين..حى الزيتون بلا إشغالات .. صور
استجابة لشكاوى المواطنين..حى الزيتون بلا إشغالات .. صور
استجابة لشكاوى المواطنين..حى الزيتون بلا إشغالات .. صور
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