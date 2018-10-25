مذيع CNN يعتذر للمشاهدين بعد موقف غريب على الهواء .. فيديو

عرضت قناة CNN ،لحظة إخلاء المكتب في نيويورك أثناء نشرة على الهواء، حيث اعتذر مقدما نشرة الأخبار عن استكمال حديثهما بسبب وجود إنذار حريق.



تتعامل شرطة نيويورك مع "طرد مشبوه" داخل مركز "تايم وورنر"، مقر مكتب قناة CNN، وقد تم إخلاء مكاتب الشبكة كإجراء احترازي، وفقا لما قاله مصدر قانوني.



وأصدر البيت الأبيض بيان يندد بالشروع في هجمات عنيفة متعمدة على منزل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وأسرة الرئيس الأسبق بيل كلنتون وشخصيات عامة أخرى، تلقوا طرودًا مشبوهة بدورهم.



وقال البيت الأبيض إن أي شخص مسئول عن الطرود سيحاسب بأقصى مدى للقانون.