خارجية البرلمان: الاعتداء على آباء وشمامسة كنيسة دير السلطان يخالف الأعراف الدولية

أعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب استنكارها الشديد للاعتداء الغاشم الذي وقع صباح أمس الأربعاء من جانب قوات الشرطة التابعة لسلطة الاحتلال الإسرائيلي على عدد من آباء وشمامسة كنيسة دير السلطان التابعة للكنيسة الأرثوذكسية المصرية بالقدس، مؤكدة أن هذا الاعتداء يخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية التي كفلت الحق في حرية الاعتقاد وحق ممارسة الشعائر الدينية.



وحذرت اللجنة فى بيان لها من نتائج مثل هذا العمل غير المسئول الذي يؤثر على العلاقة بين أتباع الرسالات ويزرع الشك بين الحضارات وينزع روح التسامح بين البشر.



وشددت اللجنة كذلك على أن هذا السلوك المشين وترويع الرهبان المسالمين ومحاولة الإضرار بأثر كنسي مصري، يفترض أن يحميه القانون الدولي باعتباره ملكًا للإنسانية وجزءا من تراثها يستلزم تضافر الجهود الدولية، مستنكرة غياب دور هيئة اليونسكو في القيام بدورها في حماية التراث الإنساني العالمي.



وطالبت لجنة العلاقات الخارجية المجتمع الدولي والضمير العالمي القيام بـ مسئولياته تجاه حماية حقوق الإنسان التي كفلتها كافة المواثيق الدولية والتي يدخل في نطاقها حق الإنسان في حرية ممارسة شعائره الدينية والروحية في دور عبادته ومقدساته الدينية.



ودعت اللجنة كافة برلمانات العالم الحر إلى إدانة واستنكار هذا الإعتداء الغاشم والتحرك السريع على كافة المستويات وفى كافة المحافل الدولية لمحاسبة مرتكبي هذا الجرم ومنع تكراره مستقبلًا.