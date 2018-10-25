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ثقافة

الأصالة فى ربيع العمر تشعل ساقية الصاوى .. صور

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 05:22 م
صدى البلد
طارق موسى
أقامت فرقة الأصالة فى ربيع العمر حفلًا جديدًا بقاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوى ضمن فعاليات وأمسيات شهر أكتوبر الجارى، قدمه المايسترو إسلام الهوارى نجل الفنانة الراحلة آمال فتحى والتى أنشأت فريق الأصالة فى ربيع العمر .

بدأ الهوارى الحفل بصحبة فرقته الموسيقية بأغنيات (البوسطجية ووحياتك يا حبيبى ومن حبى فيك يا جارى) وسط تفاعل كبير من الحضور، واستمع الجمهور بعدها لأغنيات (تلات سلامات ولايق عليك وألف ليلة وليلة) وذلك فى الجزء الأول من الحفل.

أما الجزء الثانى من الحفل قدمت الأصالة أغنيات (عيون القلب ويا مسافر وحدك والأقصر بلدنا وتخونوه ويا تمر حنة وعنابى) واختتم الفريق الحفل بكوكتيل من الأغنيات الوطنية فى جو من الألفة الواضحة بين جمهور الحضور والمطربين فوق خشبة المسرح حتى آخر لحظات الحفل.

يذكر أن فرقة الأصالة هى فرقة غنائية تقدم أغنيات موسيقى عربية، تكونت منذ أربع سنوات من مجموعة من المغنيين الهواة والمحبين لألوان الغناء المختلفة وهم من رواد ساقية عبد المنعم الصاوى، حيث تكونت بهدف ممارسة الهوايات لكبار السن واعتباره مدخلًا للحماية من العزلة واستثمار طاقاتهم.
الأصالة فى ربيع العمر تشعل ساقية الصاوى .. صور
الأصالة فى ربيع العمر تشعل ساقية الصاوى .. صور
الأصالة فى ربيع العمر تشعل ساقية الصاوى .. صور
الأصالة فى ربيع العمر تشعل ساقية الصاوى .. صور
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