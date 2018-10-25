فاطمة ناعوت: أي دير بالخارج يعتبر أرضا مصرية ذات سيادة

أصدرت الأديبة فاطمة ناعوت بيانا غاضبًا تعلن فيه موقفها من اعتداء الشرطة الإسرائيلية علي راهب مصري في دير السلطان في الأراضي المحتلة بفلسطين.



وقالت فاطمة ناعوت فى البيان: "لابد أن تعلم إسرائيل أن أيَّ دير مصريّ على أرض فلسطين المحتلة، أو على أي أرض في العالم، ليس فقط يتبع الكنيسة الوطنية المصرية، بل يعتبر ((أرضًا مصرية ذات سيادة))، لا يقل، إن لم يزد، حصانةً عن السفارة المصرية، التي تعتبر بموجب الدساتير الدولية أرضًا للوطن.



وأضاف البيان: لابد أن تعلم شرطة الاحتلال الاسرائيلي أن أي راهب مصري، في أي كنيسة أو دير في فلسطين المحتلة أو في أي بلد في العالم، هو جزءٌ أصيل من شرف مصر.



ووجهت فاطمة ناعوت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والخارجية المصرية على التدخل السريع لإنقاذ الرهبان المحتجزين، وقالت إن اعتداء شرطة الاحتلال الصهيوني على الراهب مكاريوس الأورشليمي وترويع الرهبان والشمامسة المصريين في (دير السلطان) بالقدس المحتلة يعد انتهاكًا غير مقبول لكرامة المصريين.



وأضافت أن مصرُ لن تسمح بأن يمرَّ هذا الاعتداء دون اعتذار رسمي تقبله الكنيسة الوطنية المصرية، مع أخذ الضمانات واجبة النفاذ بالتأكيد على قداسة دور عبادتنا المصرية، على اختلافها، في كل مكان في العالم، والتأكيد على اتباعها لسيادة الدولة المصرية، وأن أي انتهاك لخصوصيتها يعدُّ انتهاكًا مباشرًا لاسم مصر الشريف.