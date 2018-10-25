الصحة: مصرع 3 مواطنين وإصابة آخر فى سقوط سيارة من أعلى كوبري 6 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، عن مصرع 3 مواطنين وإصابة آخر فى حادث سقوط سيارة ملاكى من أعلى كوبرى 6 أكتوبر بطريق الأوتوستراد، أمام نادى السكة الحديد.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بسيارتين إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصاب إلى مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي، لافتًا إلى أن المصاب يتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة.