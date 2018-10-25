البنك المركزي: ارتفاع ديون مصر الخارجية لـ 92.6 مليار دولار فى يونيو

أعلن البنك المركزي عن ارتفاع حجم ديون مصر الخارجية لتصل الى نحو 6ر92 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي بزيادة بنجو 6ر13 مليار دولار بمعدل 2ر17% مقارنة بيونيو 2017.



وأرجع أحدث تقرير للبنك المركزي اليوم الارتفاع إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 2ر13 مليار دولار وارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو 4ر0 مليار دولار.



وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي فقد بلغت نحو 2ر13 مليار دولار خلال العام المالي 2017/2018 (الأقساط المسدد نحو1ر11 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 1ر2 مليار دولار، موضحا أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 37% وهي لازالت في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.



وبالنسبة لإجمالي الدين العام المحلي أوضح التقرير أنه بلغ نحو 694ر3 تريليون جنيه( ما يمثل 3ر83% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية يونيو الماضي، منه 4ر84% مستحق على الحكومة و6ر 8% على الهيئات الاقتصادية، و 7% على بنك الاستثمار القومي.



وأوضح أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 120ر3 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي بزيادة قدرها 4ر434 مليار جنيه خلال العام المالي 2017/2018 وبلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 6ر317 مليار جنيه بارتفاع قدره 3ر95 مليار جنيه، فيما بلغ صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية(أذون وسندات) فقد بلغ نحو 257 مليار جنيه بارتفاع قدره 4ر4 مليار جنيه.