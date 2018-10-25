لبيديف: مذكرة للحكومة الأمريكية لبدء مفاوضات التجارة الحرة مع مصر

أكد جريج لبيديف عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الامريكية ان اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وأمريكا ستكون دفعة قوية لزيادة التبادل التجارى بين البلدين ، اضافة الى زيادة الاستثمارات المشتركة



وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد على هامش مؤتمر غرفة التجارة الامريكية اليوم اننا سنقدم ورقة للحكومة الامريكية للمطالبة بالتفاوض الجاد لعقد اتفاقية تجارة حرة مع مصر ، لافتا الى انه يتوقع ان تكون المفاوضات جادة فى هذا الشأن خلال الفترة المقبلة



ولفت الى ان لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوفد الأمريكى كان بمثابة رسالة بالفرص الاستثمارية المطروحة بالسوق المصرى ، وحزمة الاصلاحات الاقتصادية التى هيأت المناخ الاستثمارى لجذب الاستثمارات الامريكية والاجنبية لمصر



واكد ان زيارة الوفد الحالى الذي يضم 44 شركة امريكية لمصر استهدفت معرفة طبيعة الاقتصاد المصرى من قوانين وقواعد وضرائب وغيرها ، الا اننا وجدنا ان مؤشرات الاقتصاد المصرى فاقت التوقعات على حد قوله



وتابع قائلا:"انه بموجب تلك المؤشرات ابدت العديد من الشركات الأمريكية رغبتها الحقيقية فى ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرى



وفى هذا الاطار اكد طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الامريكية ان عملية الاصلاح الاقتصادى لن تمضي فى خطوة واحدة ، الا ان الحكومة المصرية قطعت شوطا كبيرا فى عملية الإصلاح حتى انها تفوقت على نفسها فى هذا الشأن



واضاف توفيق ان خطوات الاصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة المناخ الاستثمارى للقضاء على البيروقراطية ، لافتا الى أنه جارى حاليا حوار بين الشركات الامريكية ، والشركات المصرية باتحاد الصناعات فى القطاعات المختلفة لمعرفة الإصلاحات التى تمت فى كل قطاع للقضاء على البيروقراطية.



ومن جانبه أكد عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى ان الوفد الأمريكي الحالي خلال زيارته لمصر يختلف عن الزيارات السابقة للوفود الأمريكية ، حيث انه فى السابق دائما ما كنا نطرح المشاكل ، ونعد بحلها ، الا انه اليوم نؤكد على حل كافة المشاكل الاقتصادية والاستثمارية التى تواجه المستثمرين.