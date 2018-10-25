إقامة مدرستين جديدتين بمدينة بورفؤاد هدية من هيئة قناة السويس

قرر الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بدء العمل قريبا في اقامة مدرستين جديدتين بمدينة بورفؤاد هدية من هيئة قناة السويس .



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وبحضور المهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة ودكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من مسؤولي الهيئة.



وصرح الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التعليم بان المدرسة الاولي ستكون للتعليم العام والثانية دولية للغات وتضم المدرستين المراحل التعليمية المختلفة من الحضانة وحتي الثانوي العام وتخدم المدرستان سكان المناطق السكنية الجديدة ببورفؤاد في مشروع الاسكان الاجتماعي الذي تقيمه المحافظة والثاني مشروع مساكن اصحاب المعاشات الذي تقيمه هيئة قناة السويس بالاضافة الي سكان المناطق المجاورة للمشروعين.