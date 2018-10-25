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أخبار البلد

المركز الثقافي الكوري ينظم دورة لتعليم مبادئ المطبخ المحلي..صور

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 05:22 م
جانب من الطبخات الكورية
جانب من الطبخات الكورية
محمود نوفل
أقام المركز الثقافي الكوري أمس الأربعاء آخر محاضرات دورته التعليمية لتعليم الطبخ الكوري استعدادا لاقامة مسابقة طهي الطعام الكوري لهذا العام.

وقام المشاركون بتعلم طريقة اعداد طبق تشيز داك كالبي (فراخ متبلة علي الطريقة الكوريه بالجبنة) وطبق كيمباب بالتونة تحت اشراف شيف كوري متخصص ثم انضم اليهم مدير المركز و ابدي اعجابه بادائهم و اهتمامهم البالغ بالثقافة الكورية و الطعام الكوري.

وأكد الجميع علي ضرورة مشاركة ما تعلموه خلال المحاضرات مع غيرهم حتي يستفيد الجميع و يشاركون في نشر الثقافة الكورية في جميع انحاء مصر
المركز الثقافي الكوري ينظم دورة لتعليم مبادئ المطبخ المحلي..صور
المركز الثقافي الكوري ينظم دورة لتعليم مبادئ المطبخ المحلي..صور
المركز الثقافي الكوري ينظم دورة لتعليم مبادئ المطبخ المحلي..صور
المركز الثقافي الكوري ينظم دورة لتعليم مبادئ المطبخ المحلي..صور
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