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ديني

الأوقاف: الابتلاء بالخير والشر موضوع خطبة الجمعة .. اليوم

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم بجميع مساجد الجمهورية تحت عنوان: « الابتلاء بالخير والشر».

وأكدت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوعها.
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